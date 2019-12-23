Трудові книжки не скасують, а вагітні працюватимуть вдома: яким буде новий закон про працю

Про це повідомив повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

Міфи нового закону «про підвищення зайнятсті»:

НЕПРАВДА: Будуть звільняти вагітних жінок, інвалідів, пенсіонерів і т.д.

ПРАВДА: Новий закон навпаки дозволяє вагітним працювати з дому та за гнучким графіком. Фактично – працювати дистанційно і мати соціальні та інші гарантії працівника. Це новий підхід законодавства – врегульовувати баланс між материнством і кар’єрою. Те саме стосується пенсіонерів та інвалідів, для яких є пропозиції на ринку, але застаріле законодавство не дозволяє встановити гнучкі умови роботи.

НЕПРАВДА: Новий закон скасовує безстрокове працевлаштування, отже не буде певності “в завтрашньому дні”

ПРАВДА: Безстрокові договори будуть. Як і договори на певний строк. Отже – це свобода вибору за домовленістю між роботодавцем і працівником. Зате тепер працівник зможе зафіксувати штраф чи компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Або розмір матеріальної та моральної шкоди. Усе це – письмово і окремо для кожного працівника.

НЕПРАВДА: Новий закон дозволяє звільняти робітників без пояснення причин

ПРАВДА: Роботодавці, насправді, на ділі давно знайшли лазівки для незаконного звільнення працівників. Маніпуляції з реорганізацією, фіктивні скорочення уже нікого не дивують – це тільки ширма для незаконних звільнень та тиску на працівників. За новим законодавством в разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попередньої співпраці з працівником. А ще – працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов’язкового відпрацювання двох тижнів.

НЕПРАВДА: Новий закон встановлює примусову роботу понад норму

ПРАВДА: Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи. Наприклад, що частину робочого дня працівник працює віддалено, іншу частину – в офісі. Тривалість дня визначають взаємні домовленості, а час відпочинку між робочими змінами повинен бути не менше 12 годин. Для тих же, хто хоче працювати менше 40 годин на тиждень, буде можливість домовитися про оплату пропорційно. Як і про решту умов роботи.

НЕПРАВДА: Для всіх категорій працівників встановлюють термін випробування. Це несправедливо

ПРАВДА: Частина так званих пільг для певних категорій працівників, серед них і відсутність випробувального строку, робить їх небажаними для роботодавців і часто не дає працевлаштуватися офіційно. Новий закон позбавляється від застарілих дискримінаційних норм, а випробувальний термін і для працівника стане можливістю придивитися до майбутньої роботи, колективу, керівництва. Адже не лише роботодавець обирає працівника, але й працівник роботодавця також.

НЕПРАВДА: Новий закон скасовує усі пільги для окремих категорій

ПРАВДА: Пільги залишаються. Для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, мам/тат у декреті (до 3 років), осіб із інвалідністю та неповнолітніх. За мобілізованими до Збройних сил бійцями зберігається робоче місце та виплати на час служби. І якщо зараз пільговики виглядають тягарем в очах роботодавців і їх просто намагаються не брати, то новий закон зважено підходить до встановлення переваг. За новим законом кожен з пільговиків зможе влаштуватися на роботу, якщо матиме таке бажання.

НЕПРАВДА: Новий закон знищує профспілки

ПРАВДА: Профспілки зберігаються і будуть працювати. Вони навіть отримають ширші можливості домовлятися з роботодавцями та працівниками. Але робота профспілок має стати ефективнішою, ніж щорічна роздача подарунків до Нового року, видача обмеженої кількості путівок “для обраних” чи організація страйків “під запис явки усіх”. За новим законом профспілки стануть ефективним інструментом посередництва між роботодавцями та працівниками там, де це є виправданим та необхідним. Тому робота профспілок буде регулюватися окремим законом, який також невдовзі буде розроблений.

НЕПРАВДА: Новий закон дозволяє викликати людину на роботу лише час від часу за копійчану платню

ПРАВДА: Новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легальнізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно. Наприклад, вантажників, майстрів з ремонту обладнання, додатковий персонал під час “завалу”, які зараз працюють повністю неофіційно і без гарантій. “Халтурка” перестане нею бути, бо працівник зможе поєднувати роботу на кількох підприємствах і обирати собі більш вигідні умови праці. А за найкращих працівників роботодавці “заманюватимуть” кращими умовами і вищою оплатою.

НЕПРАВДА: Новий закон дозволяє використовувати працю неповнолітніх

ПРАВДА: Новий закон вводить поняття учнівських, строкових та інших гнучких форм трудових договорів. Нарешті буде вирішена проблема “щоб влаштуватися на роботу треба досвід, а де його взяти, якщо без досвіду ніхто не бере”. Учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу і отримати підтвердження про це. Навіть, якщо навчаються на денній формі.

НЕПРАВДА: Повністю скасовуються трудові книжки, через що українці втратять страховий стаж.

ПРАВДА: Трудові книжки не скасовуються. вони переводяться в цифрову форму. Йдеться лише про те, що пред’являти “трудову” за місцем роботи більше не буде потреби. Інформація про трудовий стаж українців ще з 2000 року зберігається в електронних реєстрах. Саме з цих баз майже 20 років поспіль беруть дані для розрахунків пенсій та інших соціальних виплат. Працівники, які надалі хочуть користуватися трудовими книжками, зможуть це робити. Але для тих, хто хоче вести тільки електронний формат з’явиться така можливість.

Фото: ZIK.UA

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