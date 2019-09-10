Троллейбусы двух маршрутов остановились на площади Толбухина

Все 47 троллейбусов белорусского производства, закупленные за кредитные средства ЕБРР для работы на одесских маршрутах, уже прибыли в наш город. В пресс-службе горсовета сообщили, что последняя партия доставленных троллейбусов уже находится в депо, и завтра их обещают презентовать одесским журналистам. Как сообщала «Одесская жизнь», закупленные белорусские троллейбусы ранее доставлялись в наш город небольшими партиями и

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