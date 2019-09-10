Троллейбусы двух маршрутов остановились на площади Толбухина

Из-за обрыва контактного провода временно не работают троллейбусы №7 и №12 в сторону вокзала.
Об этом сообщает Украинская служба информации.
Когда будет восстановлена работа электротранспорта, пока неизвестно.
Фото: odessit.ua
Из-за обрыва контактного провода временно не работают троллейбусы №7 и №12 в сторону вокзала.
Об этом сообщает Украинская служба информации.
Когда будет восстановлена работа электротранспорта, пока неизвестно.
Фото: odessit.ua
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