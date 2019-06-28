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Новости Одессы и Одесской области

Тройное убийство на Княжеской. Причиной могли стать долги, — СМИ

Тройное убийство на Княжеской. Причиной могли стать долги, — СМИ

Минувшей ночью в коммунальной квартире на ул. Княжеской, 6, была убита семья из трех человек.

По данным СМИ, 40-летнего мужчину, его жену и тёщу зарезал ножом их пожилой сосед. Пытаясь спастись, один из пострадавших выбежал на улицу, где его тело и было обнаружено, после чего вызвали полицию.

Как сообщает УСИ, при задержании подозреваемый заявил, что убитые должны были ему крупную сумму денег, а затем в его квартире нашли записку, где говорилось, что соседи украли у него 10 тыс. долларов и 16 тыс. гривен «на похороны, а также коллекцию монет.

Другие подробности выясняются. Ведется расследование.

 

Фото: УСИ

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