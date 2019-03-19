﻿ Троих свидетелей по делу «Виктории» будут разыскивать, чтобы принудительно доставить в суд - Одесская Жизнь

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Троих свидетелей по делу «Виктории» будут разыскивать, чтобы принудительно доставить в суд

Троих свидетелей по делу «Виктории» будут разыскивать, чтобы принудительно доставить в суд

С решением суда согласились все участники процесса, кроме адвоката потерпевших Николая Стоянова и родителей его подзащитных.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», троих важных свидетелей по делу «Виктории» не могут найти. Из-за этого судебное разбирательство затягивается. Речь идет о Татьяне Егоровой – худруке танцевального коллектива «Адель», воспитанницами которого были погибшие девочки, а также о воспитателе Анне Черновой и электрике лагеря Иване Козыреве.

Недавно Киевский районный суд разрешил принудительно доставить в суд этих трех свидетелей. Как сообщает Пушкинская, Татьяна Егорова, возможно, уже покинула Украину. Есть информация, что она находится в Испании. Однако пограничники пока не подтвердили эту информацию. Анну Чернову будут разыскивать органы досудебного расследования, так как по адресу прописки ее найти не могут. Электрик же просто игнорирует повестки.

При этом адвокат Николай Стоянов заявил, что решать вопрос о приводе нужно тогда, когда будет ответ от пограничников по поводу Татьяны Егоровой. Но судья Чаплицкий решил, что одно другому не мешает.

Напомним, по делу “Виктории” хотят создать следственную комиссию.

Фото: Пушкинская.

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