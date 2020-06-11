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Трьох посадовців Одеської міськради підозрюють у заволодінні 131 млн грн

Трьох посадовців Одеської міськради підозрюють у заволодінні 131 млн грн

Вчора, 10 червня, детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили трьом посадовцям Одеської міської ради та засновнику приватної компанії про підозру у завданні 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозрювані у 2016 році у змові ще з низкою осіб організували схему викупу нерухомості коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.

Йдеться про:

  • директора департаменту комунальної власності Одеської міськради – ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України;
  • голову постійної комісії Одеської міськради – ч.5 ст. 191 КК України;
  • керівника юридичного департаменту Одеської міськради – ч.5 ст. 191 КК України;
  • керівника та засновника комерційної структури (продавця нерухомості) – ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

У 2016 році Одеська міська рада викупила в комерційної структури нежитлову нерухомість загальною площею понад 6 тис. кв. м, розташовану на 141 га. Завдяки цій ділянці, яка перебувала у комунальній власності, планували збільшити площі для поховань на кладовищі «Західне», що в Одесі.

Ціну викупу визначили у понад 146 млн грн нібито за результатами незалежної оцінки. Однак за два роки потому експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування НАБУ та САП, встановить, що ціну викупу завищили більш ніж у 10 разів (реальна вартість становила близько 15 млн грн), а дані, на підставі яких її визначили у 2016 році, виявляться неправдивими.

146 млн грн, які у 2016 року надійшли комерційній компанії від департаменту комунальної власності Одеської міської ради як оплата за будівлі та споруди, її власники вивели та легалізували через низку суб’єктів господарювання.

Слідство переконане, що посадовці Одеської мерії та комерційної компанії-власниці будівель діяли спільно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій.

Розслідування наведених фактів розпочала в жовтні 2016 року Головна військова прокуратура ГПУ. У 2018 році підслідність у кримінальному провадженні визначили за детективами Національного бюро.

14 травня 2020 року про підозру у легалізації коштів, отриманих у наслідок вказаного корупційного злочину, повідомили керівнику і засновнику однієї з комерційних компаній, яка була використана для маскування їх злочинного походження (ч. 3 ст. 209 КК України).

2 червня за рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду йому обрано запобіжний захід у вигляді застави у 2,5 млн грн.

15 травня 2020 року про підозру у причетності до вчинення злочину повідомили  оцінювачу майна (ч.1 ст.366 КК України)

НАБУ та САП встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до вчинення злочину.

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