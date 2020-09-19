Три рецепта блюд из осенних овощей

Если вы любите овощи, тогда эти простые и необычные блюда для вас.

Зеленые помидоры в кляре

ИНГРЕДИЕНТЫ: зеленые помидоры – 4 шт., яйца – 1 шт., молоко – 1/3 стак., кукурузная мука или панировочные сухари – 3 ст. ложки, сливочное масло – 100 г, соль и черный молотый перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Помидоры разрезать на дольки. В глубокой миске взбить яйцо с молоком. В другой миске смешать кукурузную муку или сухари с солью и перцем. Растопить масло в широкой сковороде. Ломтики помидоров обмакнуть сначала в молочную смесь, затем в сухари, стряхнув лишнее. Обжарить помидоры по две минуты с каждой стороны, до золотистого цвета. Подавать горячими с соусом.

Запеченные баклажаны наоборот

ИНГРЕДИЕНТЫ: комбинированный фарш (свинина и говядина) – 800 г, хлеб – 150 г, лук – 1 шт., чеснок – 3 зуб., баклажан – 3-4 шт., оливковое масло, соль, черный перец, тмин и петрушка – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Баклажаны запечь в духовке. С теплых баклажанов аккуратно снять кожу так, чтобы хвостики остались целыми. Фарш выложить в миску и хорошо размять. Хлеб размочить в воде, отжать и добавить в фарш. Туда же добавить тертый чеснок с луком и измельченную петрушку. Заправить все тмином, солью и перцем, тщательно перемешать. Фарш разделить на четыре равных части. Доску застелить пищевой пленкой, сверху выложить фарш в форме лепешки. Поверх фарша разместить один баклажан так, чтобы его хвостик торчал за лепешкой. При помощи краев пленки баклажан завернуть в фарш. Все баклажаны поместить на противень, смазанный маслом, и отправить на полчаса в духовку, разогретую до 180°С. Печеные баклажаны украсить рубленой зеленью.

Зеленые блины

ИНГРЕДИЕНТЫ: шпинат – 50 г, брокколи – 450 г, сыр – 200 г, сливочное масло – 30 г, яйцо – 1 шт., мука – 4,5 ст. л., молоко – 300 мл, растительное масло, соль, молотый черный перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Брокколи разделить на соцветия. Опустить их в кипящую подсоленную воду и варить пять минут. Откинуть на дуршлаг, затем нарезать. Плавленый сыр размять вилкой. Листья шпината (или петрушки) опустить в кипящую воду на одну минуту. После откинуть на дуршлаг и обдать ледяной водой. Мягкое сливочное масло поместить в чашу блендера, добавить шпинат, муку и яйцо, влить молоко и взбить. Полученную массу посолить и поперчить. Приготовленное тесто оставить на 20 минут при комнатной температуре, затем испечь из него блины. На каждый зеленый блин поместить несколько кусочков брокколи и сыра. Свернуть рулетом и запекать 20 минут при 180°C.