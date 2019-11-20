Три одеських навчальних заклади опинилися у рейтингу вишів за витратами на студента

Міністерство фінансів України склало рейтинг університетів за сумою витрат на підготовку одного студента за держзамовленням.

Про це повідомляє UA.News.

Середній обсяг витрат освітнього закладу 3-4 рівня акредитації на студента по країні становить 44,6 тис. грн.

Топ-10 українських університетів за розміром середніх витрат на 1 студента:

Льотна академія Національного авіаційного університету (ЛА НАУ) – 142,6 тис грн.

Харківський інститут фінансів Київського національного торгово-економічного університету (ХІФ КНТЕУ) 100,1 тис. грн,

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (КІПДМ ЛНАМ) – 82,6 тис. грн.

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) – 76,7 тис грн,

Національний університет “Одеська морська академія” (НУ “ОМА”) – 75,4 тис. грн.

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) -73,36 тис грн

Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ) – 71,83 тис грн

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (ПДАФКіС) – 71,2 тис грн

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) – 67,26 тис грн

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУШ) – 67,1 тис. грн.

Усього Мінфін проаналізував 167 установ вищої освіти, у яких навчалися 340 тис. студентів за державним замовленням (51,4% від загальної кількості студентів).

На Київ, Харківську область, Львівську, Дніпропетровську та Одеську доводиться 50% установ вищої освіти, які отримують кошти з державного бюджету і понад 59% студентів, які навчаються за державним замовленням. На їх підготовку виділяється 65% грошей з держбюджету.

Фото: punkt-eu.blogspot.com

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