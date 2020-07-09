Третина нових інфікованих COVID-19 в Одеській області – пенсіонери

Третина нових пацієнтів з коронавірусом в Одеській області — пенсіонери, для яких ця хвороба небезпечна.

Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

– Від сьогодні Одещина перейшла межу у 2 тисячі випадків захворювання на коронавірус, – повідомив він.

Голова ОДА зазначив, що серед нової кількості хворих на COVID-19 третина – пенсіонери.

– Епідеміологи з нашого лабораторного центру називають головною причиною зростання кількості — нехтування санітарними правилами жителями регіону. Прошу всіх, а особливо підприємців, не забувати, що вірус нікуди не подівся та залишається небезпечним. Навіть у період відпусток та відпочинку на пляжах необхідно пам’ятати про дуже прості, але дієві рекомендації Міністерства охорони здоров’я, – додав Куций.