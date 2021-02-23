Трассу Одесса-Киев реконструируют: что изменится?

На трассе Одесса-Киев наземные пешеходные переходы заменят надземными или подземными. Кроме того, планируется закрыть 21 из 23 левых разворотов, существующих на трассе в данное время.

Такие изменения предусматривает проект реконструкции дороги международного значения М-05, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об сообщил заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий в ходе форума “Украина 30. Инфраструктура”, который проходит в Киеве.

ЕБРР и Кабинет министров Украины в конце 2020 года заключили кредитное соглашение на EUR450 млн по проекту “Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)”. Средства должны быть направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей. Транши I и III на общую сумму в 290 млн евро будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M05 Киев-Одесса, которая соединяет столицу с черноморскими портами. Эта автодорога является частью IX коридора ТEN-T, и обеспечивает критически важное сообщение между северной и южной Европой.

Транш II в 160 млн евро будет использован для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова – крупнейшего города в Западной Украине.

Первый транш в размере до 100 млн евро планируют дать на ремонт участка дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области, второй транш до 160 млн евро – на финансирование строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Третий транш в размере до 190 млн евро – под ремонт участков дороги М-05 в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Общая стоимость проекта – 1,147 млрд евро, из них 450 млн евро кредит ЕБРР, 450млн евро кредит Европейского инвестиционного банка и 247 млн евро – средства “Укравтодора”.

В августе 2020 года Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение “Европейские дороги Украины III (Проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Соглашение также предусматривает кредитование реконструкции трассы Одесса-Киев.