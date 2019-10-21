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Новости Одессы и Одесской области

Трассу Одесса-Киев будут ремонтировать: куда слать свои предложения

Трассу Одесса-Киев будут ремонтировать: куда слать свои предложения

Служба автомобильных дорог в Одесской области в следующем году на некоторых участках планирует капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

В частности, дорогу отремонтируют в Раздельнянском и Беляевском районах, а также планируется капитальный ремонт 3-х путепроводов и 3-х транспортных развязок в селах Алтестово, Нерубайское, Еремеевка.

При проведении ремонта будут учтены экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные, градостроительные и территориальные ограничения, подчеркнули в Службе автомобильных дорог.

Замечания и предложения по ремонту можно направлять по адресу:

Служба автомобильных дорог в Одесской области

65031, г. Одесса, ул. Грушевского, 49

Тел. (048) 753 15 58.

Фото: Служба автомобильных дорог в Одесской области

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