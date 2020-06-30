Трассу Киев-Одесса ждет капремонт — подробности

Об этом сообщили в Укравтодоре.

В частности, в этом году хотят отремонтировать правый проезд моста на Хаджибейском лимане, после чего на нем откроют движение транспорта.

Об этом сообщили в «Укравтодоре».

“Трасса М-05 – один из приоритетных проектов “Укравтодора” на 2020-2021 годы. Речь идет о системном обновлении дороги по всей протяженности, и это не только проектирование и капитальный ремонт, но и развитие придорожной инфраструктуры, установка площадок Weigh-in-Motion и ряд мер безопасности”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что не только саму дорогу отремонтируют, но и будут развивать придорожную инфраструктуру.

Общая протяженность трассы Киев-Одеса – 504,6 км, а построена она еще в 1950-1960-х годах.

Напомним, что из-за наплыва туристов эту трассу 29 июня сковали пробки.