Новости Одессы и Одесской области

Трассу Киев-Одесса ждет капремонт — подробности

Трассу Киев-Одесса ждет капремонт — подробности

Автомобильную дорогу Киев — Одесса планируют полностью обновить в 2020 — 2021 годах.

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Об этом сообщили в Укравтодоре.

В частности, в этом году хотят отремонтировать правый проезд моста на Хаджибейском лимане, после чего на нем откроют движение транспорта.

Об этом сообщили в «Укравтодоре».

“Трасса М-05 – один из приоритетных проектов “Укравтодора” на 2020-2021 годы. Речь идет о системном обновлении дороги по всей протяженности, и это не только проектирование и капитальный ремонт, но и развитие придорожной инфраструктуры, установка площадок Weigh-in-Motion и ряд мер безопасности”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что не только саму дорогу отремонтируют, но и будут развивать придорожную инфраструктуру.

Общая протяженность трассы Киев-Одеса – 504,6 км, а построена она еще в 1950-1960-х годах.

Напомним, что из-за наплыва туристов эту трассу 29 июня сковали пробки.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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