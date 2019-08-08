Трассу из Одессы на Монаши через Затоку открыли для проезда

Автомагистраль была закрыта из-за срочного аварийного ремонта.

Дорога пострадала после сильного ливня, в минувшие выходные обрушившегося на Одесскую область. Пришлось развернуть ремонтные работы, из-за чего там нельзя было проехать. А, как сообщает Служба автомобильных дорог, коммунальщики уже закончили ремонт. Движение восстановили.

Речь идет о 51-м километре дороги государственного значения Одесса – Овидиополь – Затока – Белгород-Днестровский – Монаши, М-15 с подъездом к порту Черноморск.

Там образовался провал, глубиной в десять метров. Участок между селом Роксоланы и Каролино-Бугазом рекомендовали объезжать по трассе Т1621 – через Санжейку и Грибовку.

Фото: соцсети облСлужбы автодорог