fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Трассу из Одессы на Монаши через Затоку открыли для проезда

Трассу из Одессы на Монаши через Затоку открыли для проезда

Автомагистраль была закрыта из-за срочного аварийного ремонта.

Дорога пострадала после сильного ливня, в минувшие выходные обрушившегося на Одесскую область. Пришлось развернуть ремонтные работы, из-за чего там нельзя было проехать. А, как сообщает Служба автомобильных дорог, коммунальщики уже закончили ремонт. Движение восстановили.

Речь идет о 51-м километре дороги государственного значения Одесса – Овидиополь – Затока – Белгород-Днестровский – Монаши, М-15 с подъездом к порту Черноморск.

Там образовался провал, глубиной в десять метров. Участок между селом Роксоланы и Каролино-Бугазом рекомендовали объезжать по трассе Т1621 – через Санжейку и Грибовку.

Фото: соцсети облСлужбы автодорог

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить