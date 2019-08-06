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Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы в Затоку придется ехать через Грибовку

Из Одессы в Затоку придется ехать через Грибовку

Транспорт перенаправляют в объезд из-за ремонта поврежденного в стихию участка.

После сильного ливня в Одесском регионе оказалась недоступной для автомобилистов трасса, ведущая в Затоку. Так, в районе 51-го километра дороги Одесса – Овидиополь – Затока – Белгород-Днестровский – Монаши образовался провал, глубиной в десять метров.

В итоге пришлось перекрыть участок автомагистрали между селом Роксоланы и Каролино-Бугазом. Чтобы обозначить место, там соорудили земляную насыпь.

Водителей просят объезжать по дороге Т1621, пролегающей через Санжейку и Грибовку. Из Одессы до нее можно добраться по трассе М27 на Черноморск. Также можно попасть туда, свернув с Овидиопольской дороги в районе села Великодолинское.

Как сообщает в соцсетях областная служба автодорог, сейчас трассу ремонтируют. Стихия практически полностью вырвала на этом участке асфальт и размыла землю. Вдоль трассы образовалась глубокая траншея. Надо восстановить дорожное полотно, обочины и проложить водопропускную трубу. Так что ремонтные работы могут затянуться. Пока известно, что их планируют завершить до 9 августа.

Н-33

Ведуться аварійно-відновлювальні роботи на 51 км автомобільної дороги загального користування державного значення Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ. Внаслідок негоди 4-5 серпня відбулося часткове підмивання грунту земляного полотна та проїзджої частини.Для забезпечення безпечних та безперервних умов пересування учасників дорожнього руху і проведення аварійно-відновлювальних робіт Службою автомобільних доріг в Одеській області на даній ділянці автодороги з 14:00 години, 4 серпня, діє тимчасове обмеження руху. Об’їзд автотранспорту здійснюється по автомобільній дорозі /Н-33/ – Кароліно-Бугаз – Грибівка – Санжійка – /М-27/.Завершення аварійно-відновлювальних робіт та відкритя руху на автомобільній дорозі Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші – /М-15/ заплановано на 8-9 серпня 2019р.

Опубліковано Служба автомобільних доріг в Одеській області Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Фото: скрин видео Службы автомобильных дорог

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