Транспортный апокалипсис: как выкручиваются жители Одесской области

В регионе отменили все междугородние автобусы. Но многим людям приходится ездить на работу.

Надо как-то выкручиваться. В Черноморске помог найти выход из ситуации ООО “Лиман”, передает УСИ.

Автобусы этого перевозчика №№1, 4, 5, 10 и 15 продолжают ходить. Они курсируют по городу, а также в соседние населенные пункты.

Так, маршрутки №10 и 4 едут в поселок Александровка, маршрутка №1 доезжает до села Малодолинское. У маршрутки №15 конечная остановка находится в Черноморке близ Одессы.

Перевозчик полагается на сознательность граждан. Людей просто предупреждают об обязательном проезде в масках и о том, что в одном транспортном средстве могут проехать не больше десяти человек. Ограничительные меры предположительно продлятся до 3 апреля.

Фото: usionline.com

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