Трамваи остановились, а дороги опустели: как Одесса пережила утреннюю атаку (фоторепортаж)

Сегодня утром, 29 декабря 2022 года, российские террористы снова выпустили на территорию Украины более сотни ракет. Многие области удачно от них отбились – хорошо сработали ПВО. Даже в небе над Одессой была сбита вражеская ракета.

Однако не обошлось и без «прилетов». Так, читатели «Одесской жизни» сообщают, что один из обстрелов пришел и на стратегический объект в области. Теперь в некоторых районах нет света и, к тому же, весь город остался без водоснабжения.

Тем временем опустели и самые оживленные улицы Одессы, например, 1-я станция Люстдорфской дороги. Эта часть города всегда страдает от пробок и автомобильного потока. Но после начала массированной ракетной атаки, одесситы, казалось бы, позабывали о своих делах из-за поиска ближайшего убежища.

Теперь на Люстдорфской дороге, ни пробок, ни людей, а трамваи уже стоят, как и предупреждали городские власти.

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Анастасия Епурь

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