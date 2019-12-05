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Новости Одессы и Одесской области

Трагедия в Одессе: опубликованы списки пострадавших при пожаре

Трагедия в Одессе: опубликованы списки пострадавших при пожаре

Некоторые родственники тех, кто предположительно мог находиться в здании Одесского колледжа экономики и права во время пожара, до сих пор ищут родных.

Заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Андрей Котляр на своей странице в Facebook опубликовал списки пострадавших и названия больниц, в которые они были госпитализированы.

✅Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.,
2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.,
3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,
4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.,
5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.,
6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,
7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

✅Городская детская клиническая больница N3:

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,
9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.,
10. Владимирова Виктория Юрьевна,
11. Тарас Екатерина Олеговна – 2002 г.р.

✅Городская клиническая больница N1

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет,
13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года,
14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р., ГС ЧС,
15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГС ЧС,

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГС ЧС,
17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГС ЧС,
18. Погибшая, 17 лет.

✅Городская клиническая больница N11:

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),
20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГС ЧС.

✅Городская клиническая больница 10:

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.,
22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,
23. Винарчук Елена Руслановна — 2002 г.р.

✅Клиника Медуниверситета:

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет,
25. Попова Наталья Петровна 68 лет,
26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер),
27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ГС ЧС,
28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

Напомним, судьба 15 человек, которые предположительно могли находиться в здании, остается неизвестной. Родственники пропавших просят в социальных сетях помочь с поисками.

Фото: Артем Виноградов

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