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Трагедия в Чайках: погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков

Трагедия в Чайках: погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков

В селе Чайки в Киевской области произошла трагедия. 39-летний военный, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Геннадий Частяков, погиб в результате взрыва гранаты. Его 13-летний сын получил ранение и был госпитализирован.

Взрыв вызвала граната, которая была в подарочном пакете, который Частяков принес домой. У него сегодня был день рожденья. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный, подтвердил трагическую гибель майора.

В селе Чайки Киевской области произошла трагедия, шокировавшая всю Украину. 39-летний военный, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Геннадий Частяков, погиб в результате взрыва гранаты.

Геннадий Частяков был известным и уважаемым военным, который посвятил свою жизнь службе Украины. Его внезапная смерть послужила большим шоком для всех, кто его знал.

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Взрыв произошел в доме Частякова. По предварительным данным, граната была в подарочном пакете, который Частяков принес домой. В результате взрыва его 13-летний сын получил ранения и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, подтвердил трагическую гибель майора. Он выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что эта потеря является большим ударом для всех Вооруженных сил Украины.

Проводится расследование обстоятельств трагедии. Причины взрыва и то, кто мог быть за ним, до сих пор неизвестны. Власти обещают тщательное расследование и заявляют, что виновные будут наказаны.

гранаты среди подарков

Среди подарков на день рождения Геннадия Частякова были боевые гранаты. От взрыва одной из них он и погиб.

При этом в Национальной полиции пока склоняются к версии, по которой причиной взрыва стало неосторожное обращение с оружием.

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал трагедию в Чайках.

По его словам, погибший вернулся с работы с подарками от коллег, которые начали показывать родным. В процессе по неосторожному обращению одна из подаренных гранат взорвалась.

Правоохранители изъяли 5 неразорванных гранат, а также нашли коллегу погибшего, сделавшего подарок. В его кабинете провели обыски и изъяли еще 2 аналогичных гранаты.

На заглавном фото — Геннадий Частяков, погибший помощник Главнокомандующего ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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