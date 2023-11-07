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Трагедія в Чайках: загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков

Трагедія в Чайках: загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков

У селі Чайки Київської області сталася трагедія. 39-річний військовий, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Геннадій Частяков, загинув внаслідок вибуху гранати. Його 13-річний син отримав поранення і був госпіталізований.

Вибух спричинила граната, яка була у подарунковому пакеті, який Частяков приніс додому. В нього сьогодні був день народження. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, підтвердив трагічну загибель майора.

У селі Чайки Київської області сталася трагедія, яка шокувала всю Україну. 39-річний військовий, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Геннадій Частяков, загинув внаслідок вибуху гранати.

Геннадій Частяков був відомим і поважним військовим, який присвятив своє життя службі Україні. Його раптова смерть стала великим шоком для всіх, хто його знав.

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Вибух стався в будинку Частякова. За попередніми даними, граната була у подарунковому пакеті, який Частяков приніс додому. В результаті вибуху його 13-річний син отримав поранення і був госпіталізований. Наразі його стан оцінюється як стабільний.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, підтвердив трагічну загибель майора. Він висловив співчуття родині загиблого і заявив, що ця втрата є великим ударом для всіх Збройних сил України.

Наразі проводиться розслідування обставин трагедії. Причини вибуху і те, хто міг бути за ним, ще досі невідомі. Влада обіцяє ретельне розслідування і заявляє, що винні будуть покарані.

гранаты среди подарков

Серед подарунків на день народження Геннадія Частякова були бойові гранати. Від вибуху однієї з них він і загинув.

При цьому в Національній поліції поки що схиляються до версії, за якою причиною вибуху стало необережне поводження зі зброєю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував трагедію в Чайках.

За його словами, загиблий повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. У процесі через необережне поводження одна з подарованих гранат вибухнула.

Правоохоронці вилучили 5 нерозірваних гранат, а також знайшли колегу загиблого, який зробив подарунок. У його кабінеті провели обшуки й вилучили ще 2 аналогічні гранати.

На заглавному фото – Геннадій Частяков, загиблий помічник Головнокомандуючого ЗСУ 

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