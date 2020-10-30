Трагедия на железной дороге: в Одесской области тепловоз наехал на чету пенсионеров

Сегодня днем, 30 октября, в Овидиопольском районе Одесской области на железнодорожном переезде маневровый тепловоз сбил пожилых мужчину и женщину.

Как сообщили в областном управлении полиции, трагедия случилась неподалеку от пгт Великодолинского. Супруги 1940 года рождения переходили железную дорогу в неположенном месте, когда на них наехал тепловоз. В результате женщина скончалась на месте, а ее мужа госпитализировали с ушибами позвоночника.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба Нацполиции Одесской области