Топ-200 шкіл України: 9 одеських навчальних закладів потрапили до рейтингу

Інформаційним освітнім ресурсом Освіта.ua складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

Про це повідомляється на сайті ресурсу Освіта.ua.

Так, дев’ять шкіл Одеської області потрапили до рейтингу найкращих шкіл України за результатами цьогорічного ЗНО.

Найпершим серед одеських навчальних закладів опинився КЗ “Рішельєвський ліцей”, посівши 33 місце у загальному рейтингу. Порівняно з попереднім роком, ліцею вдалось піднятися в рейтингу з 42 позиції. Середній бал ЗНО у Рішельєвському ліцеї – 172.4.

Другим кращим закладом області стала Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Школа посіла 43 місце серед інших кращих шкіл України, з середнім балом ЗНО 175.9. Минулого року цей навчальний заклад був на 57 позиції.

82 місце посів Одеський навчально – виховний комплекс “Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови” із середнім балом ЗНО 170.6. У 2018 році заклад був на 80 місці у загальному рейтингу.

Чорноморська гімназія №1 посіла 132 місце із середнім балом ЗНО 168.8. Минулого року ця гімназія займала 120 позицію.

На 135 позиції опинився Одеський ліцей “Приморський”. Середній бал ЗНО у цьому закладі – 162.9. Цього року ліцею вдалось суттєво покращити рейтинг, адже у 2018 році за результатами ЗНО він був на 185 місці.

Одеська гімназія №5 посіла 152 місце, у 2018 заклад був на 219 позиції. Середній бал ЗНО – 163.4.

Одеський ліцей №9 опинився на 155 місці. Середній бал ЗНО у закладі 164.4.

Білгород – Дністровський навчально – виховний комплекс “ЗОШ ІІ ст. – ліцей” на 176 місці. Для порівняння, минулого року заклад був на 422 позиції у рейтингу кращих шкіл.

“ЗОШ “Майбуття” I-III ст. у місті Одеса завершує рейтинг кращих шкіл Одеської області на 181 місці.

Напомним, “Одесская жизнь” писала о том, сколько стоит собрать ребенка в школу.

Фото: УНІАН