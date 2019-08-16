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Новости Одессы и Одесской области

Топ-100 найпопулярніших людей України: хто з одеситів потрапив до рейтингу

Топ-100 найпопулярніших людей України: хто з одеситів потрапив до рейтингу

Вчора, 15 серпня, журнал “Новое время” оприлюднив рейтинг найпопулярніших людей України.

Рейтинг очолив президент країни Володимир Зеленський, друге місце зайняв глава Офісу президента Андрій Богдан. На третьому місці Рінат Ахметов – власник групи компаній СКМ і найбагатша людина України.

Топ-3 у рейтингу відомих уродженців Одеської області виявились:

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України опинився на 34 місці. Митрополит народився у селі Вовкове, Іванівського району Одеської області.

Наступним популярним одеситом виявився Василь Ломаченко, посівши 44 місце. Ломаченко, боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, кращий боксер світу за версією журналу The Ring, народився у місті Білгород-Дністровський.

Володимир Галантерник, одеський бізнесмен, посів 56 місце.

Також у рейтингу:

57 місце – Олександр Ройтбурд — український художник еврейського походження, директор Одеського художнього музею.

67 місце – Андрій Ставніцер — український бізнесмен, співвласник і генеральний директор порту ТІС.

81 місце – Еліна Світоліна — тенісистка, одна з найбільш високооплачуваних спортсменок світу.

Також до рейтингу включили усіх 24 моряків захоплених Російською Федерацією в ході інциденту в Керченській протоці. Серед моряків є шестеро уродженців Одеської області – Василь Сорока, Роман Мокряк, Юрій Без’язичний, Андрій Ейдер, Володимир Варімез і Юрій Будзило, віддавши їм усім разом соте місце.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов до рейтингу не потрапив.

Фото: Еспресо.TV

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