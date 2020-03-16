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Новости Одессы и Одесской области

Толкучка в маршрутках и забитые электрички из пригорода: как в Одессе соблюдают карантин (фото, видео)

Толкучка в маршрутках и забитые электрички из пригорода: как в Одессе соблюдают карантин (фото, видео)

По всей стране Кабмин распорядился ввести 14-дневный карантин во избежание распространения коронавируса.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов издал распоряжение запретить массовые акции и закрыть городские заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Также он посоветовал бизнесменам позволить сотрудникам работать дома, а людям не собираться группами больше десяти человек.

Как отметил городской голова, это только рекомендации, за несоблюдение которых никакой ответственности не грозит.

Но все же, как показывает мировая практика, самоизоляция работает и минимизирует риск распространения хвори.

В то же время не все в Одессе и области готовы соблюдать карантин. У кого-то не получается отложить важные дела, другие обязаны ехать на работу, так как нет другого выхода, третьи просто отнеслись к запрету несерьезно.

Как бы то ни было, общественный транспорт в городе забит, передает УСИ. В маршрутках, трамваях и троллейбусах не протолкнуться. Хоть их и дезинфицируют, но это не спасет, если чихают и кашляют в сантиметре от тебя, так как держать дистанцию невозможно при всем желании.

А как сообщает 7 канал, на железнодорожный вокзал переполненные электропоезда привозят толпы людей из пригорода.

Впрочем, машин на улице меньше. Видимо, многие отнеслись к совету остаться осознанно и решили перестраховаться.

Фото: УСИ

Видео: 7 канал

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