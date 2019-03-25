﻿ Тюльпаны зацвели на одесских склонах - Одесская Жизнь

Редкие тюльпаны появились на склонах Большого Фонтана.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что небезразличные одесситы высаживают вдоль моря краснокнижные цветы. По задумке, одесские склоны продолжат цвести на протяжении нескольких месяцев.
Недавно вдоль моря расцвели краснокнижные тюльпаны. Об этом сообщили “Отчаянные цветоводы” в Facebook. Глаз одесситов и гостей города теперь радуют красные, белые и сиреневые цветы.
Напомним, в начале марта склоны Большого Фонтана украсили первоцветы.
Фото: со страницы “Отчаянных цветоводов” в Facebook.
Выскажите ваше мнение. Это важно.