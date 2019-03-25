﻿ Тюльпаны зацвели на одесских склонах - Одесская Жизнь

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Тюльпаны зацвели на одесских склонах

Тюльпаны зацвели на одесских склонах

Редкие тюльпаны появились на склонах Большого Фонтана.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что небезразличные одесситы высаживают вдоль моря краснокнижные цветы. По задумке, одесские склоны продолжат цвести на протяжении нескольких месяцев.

тюльпаны

Недавно вдоль моря расцвели краснокнижные тюльпаны. Об этом сообщили “Отчаянные цветоводы” в Facebook. Глаз одесситов и гостей города теперь радуют красные, белые и сиреневые цветы.

тюльпаны

Напомним, в начале марта склоны Большого Фонтана украсили первоцветы.

тюльпаны

Фото: со страницы “Отчаянных цветоводов” в Facebook.

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