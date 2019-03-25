﻿ Тюльпаны зацвели на одесских склонах - Одесская Жизнь

Мы хотим жить в красивом и чистом городе. С этим утверждением согласятся практически все одесситы. Но многие считают, что обеспечивать чистоту и порядок, создавать эту красоту должен кто-то другой. Одни слишком загружены повседневными заботами, другие говорят, что каждый должен заниматься своим делом — если заниматься профессионально.

Неудивительно, что группа энтузиастов, которые решили сами заняться украшением одесских склонов, называет себя «Отчаянные цветоводы». Несколько лет подряд каждую осень они высаживают цветы на Большом Фонтане, чтобы весной огромный серый склон мог порадовать яркими красками вышедших на прогулку людей. Корреспондент «Одесской жизни» побывала на одной из осенних высадок.

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