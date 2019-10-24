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Новости Одессы и Одесской области

Территорию одесского аэродрома «Школьный» больше не будут оспаривать в судах: землю отдали военным

Территорию одесского аэродрома «Школьный» больше не будут оспаривать в судах: землю отдали военным

Спустя два года судебных разбирательств касательно территории военного аэродрома, на которых Одесский горсовет не признавал право Министерства обороны на землю, внезапно участок перестал быть предметом споров.

На вчерашнем заседании земельной комиссии Одесского городского совета было принято решение о передаче земли военного аэродрома «Школьный» Министерству обороны Украины.

Напомним, что оспариваемая земля была поделена на 6 участков общей площадью 94 гектара. На одном из них мэрия намеревалась начать строительство, однако Приморский суд запретил проводить там строительные работы. Это решение не изменил и Апелляционный суд,  прислушавшись к доводам начальника Южного территориального юридического отдела Минобороны Украины полковника юстиции Юрия Доброва. Он сказал, что этот участок, где хотят начать строительство, находится ровно посередине аэродрома. А это значит, что если будет стройка, то «Школьный» не сможет защищать границы Юга Украины.

Примечательно, что именно после запрета судом строительства, чуть более чем через месяц мэрия добровольно отдала землю военным. А до этого, в течение двух лет, в горсовете не признавали право Министерства обороны Украины на землю данного аэродрома.

Фото: timer-odessa.net

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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