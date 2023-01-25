Теплу быть: Одесские котельные получили генераторы

Об этом 25 января предприятие сообщило на своей Фейсбук-странице.

Генераторы установят в котельных для поддержания работы в периоды отсутствия электроснабжения.

До предприятия доехали питательные подарки от наших литовских друзей Rotary International Apygarda – два мощных генератора на 150 и 170 кВт! Крайне необходимые сейчас устройства, способные поддерживать работу на котельных в периоды отсутствия централизованного электроснабжения.

От работников КП «ТМО» и одесситов выражаем слова благодарности литовцам, в частности, городу Вильнюсу, которому на днях Президент Украины своим указом присвоил отличие «Город-спаситель».

Ваша помощь с самого начала российского террора беспрецедентна, спасибо за это, — сообщили в пресс-службе теплосети.