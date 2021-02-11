Тепловая авария в Одессе: когда включат отопление в центре?

Жители ряда улиц в центре Одессы, ранее оставшиеся без отопления из-за аварии на теплотрассе, останутся без тепла до вечера пятницы, 12 февраля.
Об этом «Одесской жизни» сообщили на коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО).
«Планируем закончить работу 12 февраля до 20:00», – сказано в сообщении коммунальщиков.
Напомним, 10 февраля в связи с аварийным ремонтом теплотрассы по улице Троицкой, 45 в ряде жилых домов и учебных заведений Одессы отключили отопление.
В частности, без тепла остались такие адреса:
- ул. Троицкая, 49/51, 56, 54, 52, 60, 45, 47;
- ул. Преображенская, 44, 64, 62, 50, 52, 60;
- ул. Бунина, 35, 41, 37;
- ул. Еврейская, 54, 55, 56;
- ул. Жуковского, 40, 39, 42, 47;
- пер. Нечипуренко, 9, 11,13,14,15, 5;
- пр. Александровский, 4, 6;
- ул. Успенская, 60.
Также отключили отопление в таких учебных заведениях:
- школа №52, ул. Троицкая, 49 / 51,45;
- учебный центр «Самоцветы», ул. Троицкая, 47;
- хореографическая школа, ул. Жуковского, 47;
- техникум связи, пр. Александровский, 6.
Ранее в департаменте городского хозяйства мэрии Одессы сообщали, что тепло в домах жителей указанных улиц появится до 17:00 часов 10 февраля.