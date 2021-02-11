Новости Одессы и Одесской области

Тепловая авария в Одессе: когда включат отопление в центре?

Тепловая авария в Одессе: когда включат отопление в центре?

Жители ряда улиц в центре Одессы, ранее оставшиеся без отопления из-за аварии на теплотрассе, останутся без тепла до вечера пятницы, 12 февраля.

Об этом «Одесской жизни» сообщили на коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО).

«Планируем закончить работу 12 февраля до 20:00», – сказано в сообщении коммунальщиков.

Напомним, 10 февраля в связи с аварийным ремонтом теплотрассы по улице Троицкой, 45 в ряде жилых домов и учебных заведений Одессы отключили отопление.

В частности, без тепла остались такие адреса:

  • ул. Троицкая, 49/51, 56, 54, 52, 60, 45, 47;
  • ул. Преображенская, 44, 64, 62, 50, 52, 60;
  • ул. Бунина, 35, 41, 37;
  • ул. Еврейская, 54, 55, 56;
  • ул. Жуковского, 40, 39, 42, 47;
  • пер. Нечипуренко, 9, 11,13,14,15, 5;
  • пр. Александровский, 4, 6;
  • ул. Успенская, 60.

Также отключили отопление в таких учебных заведениях:

  • школа №52, ул. Троицкая, 49 / 51,45;
  • учебный центр «Самоцветы», ул. Троицкая, 47;
  • хореографическая школа, ул. Жуковского, 47;
  • техникум связи, пр. Александровский, 6.

Ранее в департаменте городского хозяйства мэрии Одессы сообщали, что тепло в домах жителей указанных улиц появится до 17:00 часов 10 февраля.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить