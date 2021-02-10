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Из-за аварии в центре Одессы отключили отопление: адреса

Из-за аварии в центре Одессы отключили отопление: адреса

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы по ул. Троицкая, 45 в ряде жилых домов и учебных заведений отключили отопление. 

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства. Отопления ориентировочно до 17:00 отключили в таких домах:

  • Троицкая, 49/51, 56, 54, 52, 60, 45, 47;
  • Преображенская, 44, 64, 62, 50, 52, 60;ление.
  • Бунина 35, 41, 37;
  • Еврейская 54, 55, 56;
  • Жуковского 40, 39, 42, 47;
  • Нечипуренко пер. 9, 11,13,14,15, 5;
  • Александровский пр-т.4, 6;
  • Успенская, 60.

Также отключили отопление в ряде учебных заведений:

  • Троицкая, 49 / 51,45 (СШ №52);
  • Троицкая, 47 (Центр Самоцветы);
  • Жуковского, 47 (хореографическая школа);
  • Александровский пр., 6 (техникум связи).

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