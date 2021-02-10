Из-за аварии в центре Одессы отключили отопление: адреса

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут – такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом такое «благо» актуально только на время текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2021 года. Столько же будет действовать фиксированная цена на газ для населения.

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