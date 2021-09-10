Тепло ли купаться в Одессе: температура морской воды 10 сентября

Сегодня, в пятницу, 10 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит 18-19 градусов. Таким же море было и в предыдущие два дня, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Стоит отметить, что разные погодные сервисы могут предоставлять различную информацию о температуре морской воды. Тем не менее, сайт sinoptik.ua приводит на сегодняшний день аналогичные данные, указывая сегодняшнюю температуру моря в Одессе не ниже 19 градусов.

Что касается качества морской воды, то, как показала последняя проверка, вода на всех одесских пляжах соответствует гигиеническим требованиям.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +21+23 градусов.