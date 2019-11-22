Теплая осень: как это отразится на садовых растениях?

В редакцию пришло письмо от одесситки Светланы Яровой: «Благодаря затяжной теплой осени до сих пор находимся с мужем на даче, да вот смущает повторное цветение яблони и вишни, буйно цветут розы. Как это все скажется на зимовке растений, развитии заболеваний и вредителей? Что сейчас нужно предпринять? Отвечает Юрий Руденко, редактор газеты «Одесский дачник».

Нынешняя осень в который раз выдалась очень теплой и впору говорить о затяжном лете. Но зима тоже нам нужна, чтобы природа отдохнула, а сильные морозы провели санитарную чистку от болезней и вредителей. А наша задача — помочь им, тем более, что природа дала нам немного тепла, чтобы наверстать упущенное.

Есть болезни, с которыми нужно бороться с осени, хотя они себя проявляют весной, например, курчавость листьев персика и монилиальный ожог молодых листьев косточковых, который садоводы упорно принимают за весенние заморозки.

Из фунгицидов для осеннего опрыскивания за основу берут медьсодержащие препараты для искореняющей обработки всего растения и приствольных кругов, ведь споры зимуют в коре, почве, опавших листьях и плодах. Также не стоит пренебрегать побелкой деревьев для защиты от солнечных ожогов. На ветвях удаляют гнезда кольчатого и непарного шелкопряда, боярышницы и златогузки, снимают мумифицированные плоды.

Повторное цветение плодовых деревьев не очень повредит растениям, в основном это скажется на менее обильном цветении в следующем году.

Самое время для обрезки смородины, йошты, крыжовника. Побеги с черной сердцевиной вырезают до здорового среза, в противном случае сердцевину протыкают, например велосипедной спицей, чтобы раздавить гусеницу стеклянницы.

Не спешите укрывать растения открытого грунта, скорее всего, эти работы придется перенести на декабрь.

На винограднике срежьте все зеленые побеги, удалите лозы, которые весной вы планируете срезать — это избавит от весеннего плача.

Как никогда на огороде актуальна глубокая перекопка почвы без разбивания комьев.

В сухую осень для хорошей зимовки сада и виноградника очень важен влагозарядковый полив, чтобы промочить почву на глубину до 1-1,5 м.

Нынешней осенью велика вероятность распространения цикадок. Из новых вредителей заявила о себе самшитовая огневка, которая способна за неделю уничтожить вечнозеленый кустарник. Поэтому в садах, виноградниках, цветниках важна искореняющая осенняя обработка инсектицидными препаратами.

Отправьте опавшие листья в компостные кучи или траншеи. Холмик земли до весны осядет, и вы получите прекрасную теплую грядку под овощные культуры.

Напомним, из-за теплой осенней погоды в Нацпарке “Тузловские лиманы” зацвела сирень.

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