Тепер в Україні 16 митниць нової служби: Держмитслужба призначила керівника митниці Одещини

В Україні вже зареєстровано всі 16 митниць нової Державної митної служби та призначено виконуючих обов‘язків керівників.
Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.
– Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нова митниця. Це проміжна структура – з 26 (митниць – ред.) робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня, – зазначив Нефьодов.
На всі 16 митниць призначені виконуючі обов‘язків. Як зазначається, це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів, або працівники центрального апарату. Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Після цього розпочнуться конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись.
Очільник Держмитслужби також оприлюднив перелік виконуючих обов‘язків керівників на митницях:
- Азовська митниця – Володимир Денісов
- Буковинська митниця – Ілля Самушко
- Волинська митниця – Наталія Туман
- Галицька митниця – Володимир Цабак
- Дніпровська митниця – Константин Шалай
- Закарпатська митниця – Віктор Іванус
- Енергетична митниця – Андрій Хом‘як
- Київська митниця – Антон Борисенко
- Координаційно-моніторингова митниця – Олександр Бевза
- Одеська митниця – Євген Кодіс
- Північна митниця – Петро Коростовський
- Подільська митниця – Вікторія Єрофєєва
- Поліська митниця – Олексій Мужев
- Слобожанська митниця – Максим Любченко
- Східна митниця – Світлана Форощук
- Чорноморська митниця – Олександр Шуцький
Фото: 5 канал