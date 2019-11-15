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Новости Одессы и Одесской области

Тепер в Україні 16 митниць нової служби: Держмитслужба призначила керівника митниці Одещини

Тепер в Україні 16 митниць нової служби: Держмитслужба призначила керівника митниці Одещини

В Україні вже зареєстровано всі 16 митниць нової Державної митної служби та призначено виконуючих обов‘язків керівників.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

– Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нова митниця. Це проміжна структура – з 26 (митниць – ред.) робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня, – зазначив Нефьодов.

На всі 16 митниць призначені виконуючі обов‘язків. Як зазначається, це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів, або працівники центрального апарату. Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Після цього розпочнуться конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись.

Очільник Держмитслужби також оприлюднив перелік виконуючих обов‘язків керівників на митницях:

  • Азовська митниця – Володимир Денісов
  • Буковинська митниця – Ілля Самушко
  • Волинська митниця – Наталія Туман
  • Галицька митниця – Володимир Цабак
  • Дніпровська митниця – Константин Шалай
  • Закарпатська митниця – Віктор Іванус
  • Енергетична митниця – Андрій Хом‘як
  • Київська митниця – Антон Борисенко
  • Координаційно-моніторингова митниця – Олександр Бевза
  • Одеська митниця – Євген Кодіс
  • Північна митниця – Петро Коростовський
  • Подільська митниця – Вікторія Єрофєєва
  • Поліська митниця – Олексій Мужев
  • Слобожанська митниця – Максим Любченко
  • Східна митниця – Світлана Форощук
  • Чорноморська митниця – Олександр Шуцький

Фото: 5 канал

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