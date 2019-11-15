Тепер в Україні 16 митниць нової служби: Держмитслужба призначила керівника митниці Одещини

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

– Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нова митниця. Це проміжна структура – з 26 (митниць – ред.) робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня, – зазначив Нефьодов.

На всі 16 митниць призначені виконуючі обов‘язків. Як зазначається, це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів, або працівники центрального апарату. Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Після цього розпочнуться конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись.

Очільник Держмитслужби також оприлюднив перелік виконуючих обов‘язків керівників на митницях:

Азовська митниця – Володимир Денісов

Буковинська митниця – Ілля Самушко

Волинська митниця – Наталія Туман

Галицька митниця – Володимир Цабак

Дніпровська митниця – Константин Шалай

Закарпатська митниця – Віктор Іванус

Енергетична митниця – Андрій Хом‘як

Київська митниця – Антон Борисенко

Координаційно-моніторингова митниця – Олександр Бевза

Одеська митниця – Євген Кодіс

Північна митниця – Петро Коростовський

Подільська митниця – Вікторія Єрофєєва

Поліська митниця – Олексій Мужев

Слобожанська митниця – Максим Любченко

Східна митниця – Світлана Форощук

Чорноморська митниця – Олександр Шуцький

Фото: 5 канал

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