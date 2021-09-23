Новости Одессы и Одесской области

Температура воды в Одессе 23 сентября: море остывает

Температура воды в Одессе 23 сентября: море остывает

Сегодня, в четверг, 23 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 17-18 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По сравнению с предыдущим днем море стало на один градус холоднее. Так что купаться в таком море могут далеко не все. При этом отметим, что море сегодня на несколько градусов теплее воздуха.

Также напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, сайт sinoptik.ua информирует, что сегодня море у одесских берегов прогреется до 18 градусов.

Стоит отметить, что, по последним данным, вода на всех пляжах Одессы и Одесской области соответствует санитарно-гигиеническим нормам за исключением рекреационной зоны района «Центрального» в Затоке.

Напомним, что на сегодняшний день в Одессе синоптики прогнозируют прохладную погоду: температура воздуха днем составит не более 12-14 градусов тепла.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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