Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 5 августа: освежающая

Температура морской воды в Одессе сегодня, 5 августа: освежающая

В понедельник, 5 августа 2024 года, сохранится благоприятная для пляжного отдыха температура воздуха. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет температура морской воды у побережья Одессы и в других курортных местах нашего региона.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура воды в Одессе составляет 15-16°C. Эта температура является несколько прохладной для купания, но все еще приемлемой для тех, кто любит освежающие короткие погружения.

При этом дневная температура воздуха в городе будет в пределах 26-28°С.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня:

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