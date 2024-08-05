Температура морской воды в Одессе сегодня, 5 августа: освежающая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня температура воды в Одессе составляет 15-16°C. Эта температура является несколько прохладной для купания, но все еще приемлемой для тех, кто любит освежающие короткие погружения.

При этом дневная температура воздуха в городе будет в пределах 26-28°С.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: