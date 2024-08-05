Температура морської води в Одесі сьогодні, 5 серпня: освіжаюча

У понеділок, 5 серпня 2024 року, утримається сприятлива для пляжного відпочинку температура повітря. “Одеське життя” розповідає, якою буде температура морської води біля узбережжя Одеси та в інших курортних місцях нашого регіону.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура води в Одесі становить 15-16°C. Ця температура є дещо прохолодною для купання, але все ще прийнятною для тих, хто любить освіжаючі короткі занурення.
При цьому денна температура повітря в місті буде в межах 26-28°С.
Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: