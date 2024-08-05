Температура морської води в Одесі сьогодні, 5 серпня: освіжаюча

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні температура води в Одесі становить 15-16°C. Ця температура є дещо прохолодною для купання, але все ще прийнятною для тих, хто любить освіжаючі короткі занурення.

При цьому денна температура повітря в місті буде в межах 26-28°С.

Спеціалізований ресурс Seatemperature наводить дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: