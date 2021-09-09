Температура морской воды в Одессе 9 сентября: можно ли купаться?

Сегодня, в четверг, 9 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 18-19 градусов. По сравнению с предыдущим днем море холоднее не стало, и такая вода вполне пригодна для купания. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Однако отметим, что разные погодные сервисы могут предоставлять различную информацию о температуре морской воды.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 19 градусов.

Напомним, сегодня в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Воздух днем прогреется до +20+22 градусов.

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