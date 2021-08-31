Температура морской воды в Одессе 31 августа: стоит ли идти на пляж в последний день лета

Сегодня, во вторник, 31 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса. Это столько же, сколько было вчера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Такая температура для купания полностью подходит.

Сайта sinoptik.ua, дает такой же прогноз. По его данным температура морской воды у берегов Одессы 30 августа составляет 23 градуса.

Что касается качества воды, то по последним данным, в Одессе она соответствуют нормам на всех пляжах. В области тоже, за исключением пляжа в Балабановке. Там гигиенические нормы превышены и специалисты не рекомендуют купание в такой воде.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +28 градусов.