Температура морской воды в Одессе 30 июля: море теплое, но стоит ли купаться?

Сегодня, в пятницу, 30 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 23-24 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Такая же температура моря была и днем ранее.

Напомним, что данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 20 градусов.

А по данным Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, купаться на пляжах Лузановки и на 10-й станции Большого Фонтана нельзя из-за нарушений гигиенических норм.

Напомним, из-за залпового ливня, который прошел в Одессе в ночь на 22 июля, в море попало много грязи и биологических отходов.

По прогнозам, сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +30+32 градусов.