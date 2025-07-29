По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе 29 июля останется в пределах 24-25°С. Такая вода подходит для большинства людей и является достаточно приятной для длительного плавания. По прогнозу синоптиков сегодня:
- В Одессе воздух прогреется до 28-30°С, возможен кратковременный дождь с грозой;
- По Одесской области столбик термометра покажет 28-33°С.
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Фото — Александр Бурлак