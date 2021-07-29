Температура морской воды в Одессе 29 июля: вода теплая, но какого качества?

Сегодня, в четверг, 29 июля, температура морской воды у побережья Одессы составит 23-24 градуса.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, это столькоже, что и днем ранее.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Между тем, по сообщению Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, купаться на пляжах Лузановки и на 10-й станции Большого Фонтана нельзя из-за нарушений гигиенических норм.

Напомним, из-за залпового ливня, который прошел в Одессе в ночь на 22 июля, в море попало много грязи и биологических отходов.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Воздух днем прогреется до +32+34 °С.