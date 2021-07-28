Погода в Одессе 29 июля: будет жарко

Завтра, в четверг, 29 июля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23 °C, днем 32-34 °C.
По Одесской области
Переменная облачность.
Без существенных осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, гроза,
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-23 °C, днем 31-36 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что 28 июля вечером одесситов напугали огромные молнии.