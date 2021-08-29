Температура морской воды в Одессе 28 августа: купаться еще можно

Сегодня, в воскресенье, 29 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса. Это на один градус больше, чем днем ранее, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Таким образом, для купания вода вполне пригодна.

Однако напомним, что данные разных погодных сервисов могут расходиться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Что касается качества воды, то по последним данным, в Одессе она соответствуют нормам на всех пляжах. В области тоже, за исключением пляжа в Балабановке. Там гигиенические нормы превышены и специалисты не рекомендуют купание в такой воде.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Воздух днем прогреется до +28+30 градусов.