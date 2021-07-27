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Температура морской воды в Одессе 27 июля: море прогрелось еще сильнее

Температура морской воды в Одессе 27 июля: море прогрелось еще сильнее

Сегодня, во вторник, 27 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 23-24 градуса.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что по сравнению с предыдущим днем море стало теплее на 1 градус.

Данные сайта sinoptik.ua совпадают с прогнозом Гидрометцентра – сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Но с купанием всеже лучше повременить. Накануне Госпотребслужба распространила заявление, что из-за залпового ливня в ночь на 22 июля, в море попало много грязи и биологических отходов.

Это чревато заражением в воде инфекциями, передающимися водным путем.

Поэтому специалисты советуют подождать с купанием и дождаться особого распоряжения.

Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом погоды в Одессе и области на 27 июля 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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