Температура морской воды в Одессе 25 июля: стоит ли купаться?

Сегодня, в воскресенье, 25 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса. Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что по сравнению с предыдущим днем море прогрелось на один градус.

Также напомним, что с понижением температуры воздуха данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 23 градуса.

Но купаться в такой воде вряд ли стоит. Накануне Госпотребслужба распространила заявление, что из-за залпового ливня в ночь на 22 июля в море попало много грязи и биологических отходов. Это чревато заражением в воде инфекциями, передающимися водным путем. Поэтому специалисты советуют подождать с купанием 3-4 дня, а еще лучше – дождаться особого распоряжения.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +27+29 °С.