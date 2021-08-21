Температура морской воды в Одессе 21 августа: идти ли на пляж субботним днем?

Сегодня, в пятницу, 21 августа, температура морской воды у одесского побережья составит 19-20 градусов. Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что по сравнению с предыдущим днем море, как и сутками ранее, остыло на один градус.

При этом напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 19 градусов.

Также напомним, что по результатам последних лабораторных исследований, морская вода на одесских пляжах соответствует санитарно-гигиеническим нормам, кроме Лузановки, где купаться в настоящее время не советуют.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +26+28 градусов.