Температура морской воды в Одессе 21 августа: идти ли на пляж субботним днем?

Сегодня, в пятницу, 21 августа, температура морской воды у одесского побережья составит 19-20 градусов.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Отметим, что по сравнению с предыдущим днем море, как и сутками ранее, остыло на один градус.
При этом напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.
Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 19 градусов.
Также напомним, что по результатам последних лабораторных исследований, морская вода на одесских пляжах соответствует санитарно-гигиеническим нормам, кроме Лузановки, где купаться в настоящее время не советуют.
По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Воздух днем прогреется до +26+28 градусов.