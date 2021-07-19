Температура морской воды в Одессе 19 июля: почти парное молоко

В понедельник, 19 июля температура морской воды у берегов Одессы составит около 25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сравнению со вчерашним днем температура моря осталась такой же – купаться в море одно удовольствие.

Предупреждаем, что данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.

Ресурс sinoptik.ua пронозирует и того больше: + 26 градусов тепла.

Температура воздуха днем составит +31+32 °С. На небе переменная облачность. Без осадков.

Полный прогноз погоды на 17 июля можно узнать здесь.