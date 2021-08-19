Температура морской воды в Одессе 19 августа: может стать холоднее

Сегодня, в четверг, 19 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Между тем, напомним, что при дождливой погоде температура моря может снизиться. К тому же, могут различаться данные разных погодных сервисов.

Так, по данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Утром возможны дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Температура воздуха днем составит +24+26 градусов.