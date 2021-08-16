Температура морской воды в Одессе 16 августа: успеть, пока не похолодало

Сегодня, в понедельник, 16 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

За сутки вода остыла на один градус.

Напоминаем, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Обратите внимание – результаты лабораторного исследования показали, что нормам санитарно-микробиологических показателей не соответствует морская вода в четырех курортных зонах Одесской области: «Солнечная» в Затоке, «Расейка» в Приморском, «Катранка» в Лимане и «Сельский пляж» в Балабановке.