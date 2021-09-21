Температура морской воды 21 сентября: вода будет теплее воздуха

Сегодня, во вторник, 21 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 18-19 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Море медленно остывает. Еще несколько дней назад вода была на 1-2 градуса теплее. Купаться в таком море, при желании, еще можно.

Но такая вода уже, скорее, на любителя.

Напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 19 градусов.

Интересно, что вода в море будет теплее, чем температура воздуха.

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь. Днем столбики термометров не поднимутся выше 16 °С.