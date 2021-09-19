Температура моря в Одессе 19 сентября: не остынет ли после дождей?

Сегодня, в воскресенье, 19 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов. Таким образом, море не стало не холоднее ни теплее: такая температура держится уже не один день. Купаться в таком море при желании можно. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Однако напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов будет не теплее 20 градусов.

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +21+23 °С.