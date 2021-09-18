Погода в Одессе 19 сентября: быть ли воскресному ливню?

Завтра, в воскресенье, 19 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +12+14 °С, днем воздух прогреется до +21+23 °С.
По Одесской области переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +9+14 °С, днем от +20 до +25 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, сегодня, 18 сентября, Одессу в очередной раз накрыл залповый ливень. В результате ряд улиц оказались затопленными, а работа общественного транспорта парализована.