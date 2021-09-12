Температура моря в Одессе 12 сентября: бархатному сезону – быть

Тепло ли купаться в Одессе: температура морской воды 10 сентября Сегодня, в пятницу, 10 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит 18-19 градусов. Таким же море было и в предыдущие два дня, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Температура морской воды в Одессе 9 сентября: можно ли купаться? Сегодня, в четверг, 9 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 18-19 градусов. По сравнению с предыдущим днем море холоднее не стало, и такая вода вполне пригодна для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ