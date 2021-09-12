Температура моря в Одессе 12 сентября: бархатному сезону – быть

Сегодня, в воскресенье, 12 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов. По сравнению с предыдущим днем, море прогрелось на один градус и пригодно для купания.
Такие данные передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
При этом отметим, что разные погодные сервисы могут предоставлять различную информацию о температуре морской воды.
По данным сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 20 градусов.
Также отметим, что качество морской воды на всех одесских пляжах, как показала проверка, соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +24+26 градусов.